У Рязані поскаржилися на атаку дронів на аеродром "Дягілєво": там базуються Ту-95

У Росії заявили про атаку дронів на Рязань. У районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали Mash та Astra.
Невідомі дрони помітили у Рязанській області зранку 27 липня (близько 5:00 за місцевим часом).
У мережі повідомляли про вибухи у районі аеродрому "Дягілєво" і роботу російської протиповітряної оборони.
Міністерство оборони РФ стверджувало, що нібито у Рязанській області знищили сім дронів. Губернатор області запевняє, що "постраждалих та збитків немає".
На аеродромі "Дягілєво" дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. На авіабазі базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Також там поруч знаходиться авіаційний ремонтний завод.
У мережі зазначають, що на аеродром "Дягілєво" сіли три борти ТУ-22М3 та один ТУ-95МС після останнього вильоту 25 липня.
Додамо, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.
В ніч на 27 липня ще у двох регіонах Росії пролунали вибухи. Йдеться про Брянську і Курську області.
Місцеві жителі поскаржилися на атаку дронів, а чиновники заявили про нібито роботу ППО.
У Міноборони РФ вранці звітували про те, що за ніч нібито перехопили та знищили сім дронів над Курською областю, три - над Бєлгородською, два - над Ростовською, один - над Брянською та один - над Липецькою.
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