В Рязани пожаловались на атаку дронов на аэродром "Дягилево": там базируются Ту-95

Неизвестные дроны были замечены в Рязанской области утром 27 июля (около 5:00 по местному времени).

В сети сообщали о взрывах в районе аэродрома "Дягилево" и работе российской противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ утверждало, что якобы в Рязанской области уничтожили семь дронов. Губернатор области уверяет, что "пострадавших и ущерба нет".

На аэродроме "Дягилево" дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения летного состава. На авиабазе базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78. Также там рядом находится авиационный ремонтный завод.

В сети отмечают, что на аэродром "Дягилево" сели три борта ТУ-22М3 и один ТУ-95МС после последнего вылета 25 июля.

Добавим, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 км.