UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Рязані було чути вибухи: росіяни поскаржилися на атаку БпЛА по НПЗ

Фото: на кадрах у мережі видно пожежу в районі НПЗ (GettY Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 січня над Рязанню (РФ) було чути вибухи. Росіяни стверджують, що невідомі БпЛА знову атакували НПЗ, після чого там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, які є передплатниками каналів, близько першої години ночі за місцевим часом, у Рязанській області було чути вибухи. Зокрема, приблизно 4 вибухи в районі села Дядьково і ще 10 - районі Пісочні, як пише Telegram Mash.

Після, в мережі стали публікувати кадри, на яких було чути вибухи під час атаки БпЛА. Офіційної інформації спочатку не було.

 

За даними ASTRA, через півгодини з моменту перших вибухів, гучні звуки вибухів було чутно безпосередньо в Рязані. Як стверджували росіяни, БпЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод.

Приблизно в цей час на ситуацію відреагував губернатор Рязанської області Павло Малков. Він почав стверджувати, що БпЛА збито, постраждалих немає, водночас оцінюється матеріальний збиток.

"Засобами ППО і РЕБ над територією Рязанської області знищено безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток. Працюють усі оперативні служби", - заявив він.

У цей же момент росіяни почали публікувати в каналах кадри, на яких видно пожежу на місцевому, як стверджується, НПЗ.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНПЗПожежа