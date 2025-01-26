В Рязани были слышны взрывы: россияне пожаловались на атаку БпЛА по НПЗ

В ночь на 26 января над Рязанью (РФ) были слышны взрывы. Россияне утверждают, что неизвестные БпЛА вновь атаковали НПЗ, после чего там начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, которые являются подписчиками каналов, около часу ночи по местному времени, в Рязанской области были слышны взрывы. В частности, примерно 4 взрыва в районе села Дядьково и еще 10 - районе Песочни, как пишет Telegram Mash.
После, в сети стали публиковать кадры, на которых были слышны взрывы во время атаки БпЛА. Официальной информации поначалу не было.
По данным ASTRA, спустя полчаса с момента первых взрывов, громкие звуки взрывов было слышно непосредственно в Рязани. Как утверждали россияне, БпЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.
Приблизительно в это время на ситуацию отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он начал утверждать, что БпЛА сбиты, пострадавших нет, при этом оценивается материальный ущерб.
"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", - заявил он.
В этот же момент россияне стали публиковать в каналах кадры, на которых видно пожар на местном, как утверждается, НПЗ.
Напомним, несколько дней назад, в ночь на 26 января, в Рязани тоже были слышны взрывы. Как писали россияне, неизвестные беспилотники в очередной раз атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. После там начался пожар.
Ранее РБК-Украина сообщало, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, в чем важность Рязанского НПЗ. По его словам, данный нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых в нефтяной промышленности России и он работает по сей день, несмотря на санкции. Как пояснил Коваленко, объект играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса РФ.
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