У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа

У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Очевидці повідомили про три дрони, які вдарили по НПЗ.
"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники", - повідомляє канал.
Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.
"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків", - повідомили на каналі Baza.
Офіційної інформації не надходило.
Раніше ми повідомляли, що 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.
Також дрон атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижньогородській області. Роботу установки призупинено.
Наприкінці січня безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.
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