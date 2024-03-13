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У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа

Ілюстративне фото: У Рязані безпілотники атакували нафтозавод (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Очевидці повідомили про три дрони, які вдарили по НПЗ.

"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники", - повідомляє канал.

Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.

"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків", - повідомили на каналі Baza.

Офіційної інформації не надходило.

Пожежі на НПЗ та нафтобазах у Росії

Раніше ми повідомляли, що 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.

Також дрон атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижньогородській області. Роботу установки призупинено.

Наприкінці січня безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.

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НПЗ