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В Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Возник пожар

Иллюстративное фото: В Рязани беспилотники атаковали нефтезавод (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

В Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщили об трех дронах, которые ударили по НПЗ.

"По словам местных жителей по заводу ударили три беспилотника", - сообщает канал.

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе, по информации канала, составляет 100 квадратных метров.

"По словам источников, горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов", - сообщили на канале Baza.

Официальной информации не поступало.

Пожары на НПЗ и нефтебазах в России

Ранее мы сообщали, что 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.

Также дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области. Работа установки приостановлена.

В конце января беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

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НПЗ