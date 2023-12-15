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Рятують життя на лінії фронту. У СБУ вперше розповіли про медиків-спецпризначенців

Фото: Василь Малюк, голова СБУ (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

У центрі спеціальних операцій "А" Служби безпеки України працює підрозділ бойових медиків. Вони вже врятували життя сотням українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

У СБУ зазначають, що роботі медиків-спецпризначенців, інформацію про яких засекречено, присвячено фільм "Бойові медики. Смерть зачекає" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

"Це справжні спецпризначенці. Вони виконують свої завдання у безпосередній близькості від лінії зіткнення. За 10-15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання та повертають з того світу наших побратимів. Це лікарі від Бога", - розповів голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, підрозділ бойових медиків у центрі спеціальних операцій "А" створили після початку повномасштабної війни за прикладом медичних корпусів армій США, Франції та Німеччини.

Бойові медики рятують не лише військовослужбовців ЦСО "А", а й усіх солдатів Сил оборони.

У фільмі йдеться про бійців, які мали майже нульові шанси на виживання. Зокрема, одному з них зробили надскладну операцію на серці біля лінії фронту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за останні два тижні бійцям Центру спеціальних операцій "А" вдалося вразити 153 одиниці ворожої техніки.

Також ми писали, що СБУ випустила фільм про роботу українських снайперів, які захищали дорогу життя в Бахмут.

 

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