Спасают жизни на линии фронта. В СБУ впервые рассказали о медиках-спецназовцах

В СБУ отмечают, что работе медиков-спецназовцев, информация о которых засекречена, посвящен фильм "Боевые медики. Смерть подождет" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

"Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости от линии соприкосновения. В 10-15 километрах от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших собратьев. Это врачи от Бога", - рассказал глава СБУ Василий Малюк.

По его словам подразделение боевых медиков в центре специальных операций "А" создали после начала полномасштабной войны по примеру медицинских корпусов армий США, Франции и Германии.

Боевые медики спасают не только военнослужащих ЦСО "А", но и всех солдат Сил обороны.

В фильме речь идет о бойцах, которые имели почти нулевые шансы на выживание. В частности, одному из них сделали сверхсложную операцию на сердце возле линии фронта.

Напомним, ранее стало известно, что за последние две недели бойцам Центра специальных операций "А" удалось поразить 153 единицы вражеской техники.

Также мы писали, что СБУ выпустила фильм о работе украинских снайперов, которые защищали "дорогу жизни" в Бахмут.