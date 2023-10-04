Спасал-спас, но не спас. Смотрите все сейвы Трубина против "Интера" в одном видео

Состоялись первые матчи 2 тура группового этапа Лиги чемпионов . В одном из поединков принимал участие украинский вратарь Анатолий Трубин. В матче "Интер" - "Бенфика" наш голкипер мог стать героем матча, однако португальский клуб, цвет которого он защищает, все же минимально проиграл...

РБК-Украина предлагает просмотреть все сейвы Трубина в матче против миланского "Интера", собранные в видео на Twitter-аккаунте фана "Бенфики" Scof.

Несмотря на поражение "Бенфики", 22-летний украинский голкипер получил самую высокую оценку в составе лиссабонцев за матч (портал SofaScore поставил киперу 8 баллов), а его действия в рамке помогли "орлам" избежать разгрома.

Лучшие сейвы Трубина в матче "Интер" - "Бенфика"

Anatoliy Trubin vs FC Inter pic.twitter.com/uSEjAQQWfP — Scof (@scof1904) October 3, 2023

Что сказал Трубин после матча

Ататолий, комментируя второй проигранный матч "Бенфики" в ЛЧ, сказал, что мечты о выходе из группы "еще живы".

"Это была хорошая игра для меня, но результат не самый лучший. Я разочарован. Надо продолжать работать. "Интер" - одна из лучших команд Европы. В Лиге чемпионов мы должны работать настойчивее. Миланцы сыграли очень хорошо... Мы будем бороться до конца, до последней секунды, за этот клуб, за эту эмблему, за этих болельщиков. Впереди еще четыре игры, и наши мечты все еще живы", - цитирует Трубина официальный сайт "Бенфики".

Анатолий Трубин (фото: slbenfica.pt)

Реакция болельщиков "орлов" на игру украинца

К слову, под постом в Instagram "Бенфики" с результатом матча львиная доля комментариев фанатов адресована украинскому вратарю.

Негатива и хейта, несмотря на пропущенный мяч, нет. Зато все восхищаются его игрой.

"Спасибо, Трубин, если бы не ты, мы бы пропустили около десяти", - пишет один юзер.

"Если бы не Трубин, мы были бы исторически унижены в сегодняшней игре... Позорная игра и прощание с Лигой чемпионов", - добавляет другой.

"Трубин против 11", - отмечает третий фан.

"Единственная хорошая новость этого матча - Трубин", - восхищается украинцем еще один болельщик "Бенфики".