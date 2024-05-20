Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану. ЗМІ заявляють, що ніхто не вижив

Вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі повністю згорів після падіння. Ймовірно, ніхто з пасажирів та екіпажу не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів іранський чиновник агентству - вертоліт після падіння повністю згорів. Однак станом на 06:20 понеділка, 20 травня, за київським часом, офіційної інформації про долю пасажирів поки що немає.

Рятувальники всю ніч проводили пошуково-рятувальні операції попри погану погоду. У районі падіння літака було холодно, туман та йшов дощ.

Вертоліт Раїсі було виявлено за 30 кілометрів від селища Тавал, у провінції Східний Азербайджан. За попередніми даними, гелікоптер упав на гору і загорівся: гелікоптер був виявлений практично повністю згорілим.

Уламки вертольота було виявлено завдяки турецькому безпілотнику.

Авіакатастрофа із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі

Ввечері неділі, 19 травня гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку в горах.

Через авіакатастрофу телебачення Ірану припинило всі свої регулярні програми. ЗМІ показували молитви за Раїсі, а також трансляції з пошуків вертольота.

Пошукова операція тривала понад 10 годин і завдяки дрону було виявлено уламки вертольота.

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