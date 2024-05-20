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Спасатели обнаружили вертолет президента Ирана. СМИ заявляют, что никто не выжил

Понедельник 20 мая 2024 06:25
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Спасатели обнаружили вертолет президента Ирана. СМИ заявляют, что никто не выжил Фото: Ибрагим Раиси, президент Ирана (СМИ)
Автор: Наталья Кава

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел после падения. Вероятно, никто из пассажиров и экипажа не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал иранский чиновник агентству – вертолет после падения полностью сгорел. Однако по состоянию на 06:20 понедельника, 20 мая, по киевскому времени, официальной информации о судьбе пассажиров пока нет.

Спасатели всю ночь проводили поисково-спасательные операции, несмотря на плохую погоду. В районе падения самолета было холодно, туман и шел дождь.

Вертолет Раиси был обнаружен в 30 километрах от поселка Тавал, в провинции Восточный Азербайджан. По предварительным данным, вертолет упал на гору и загорелся: вертолет был обнаружен практически полностью сгоревшим.

Обломки вертолета были обнаружены благодаря турецкому беспилотнику.

Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси

Вечером воскресенья, 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в горах.

Из-за авиакатастрофы телевидение Ирана прекратило все свои регулярные программы. СМИ показывали молитвы о Раисе, а также трансляции по поискам вертолета.

Поисковая операция длилась более 10 часов и благодаря дрону были обнаружены обломки вертолета.

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