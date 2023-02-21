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Рятувальники знайшли тіло рибалки, якого два дні шукали у водоймі Київської області

Фото: рятувальники знайшли тіло рибалки, якого два дні шукали у Київської області (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталія Гурковська

Рятівники знайшли тіло рибалки в водоймі села Іванівка Київської області, що впав під лід 19 лютого. Ще трьох людей вдалось врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України Київської області.

Так, 20 лютого, в селі Іванівка Білоцерківського району було закінчено пошуково-рятувальні роботи на водоймі.

"Знайдено загиблого чоловіка, який провалився під кригу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в рятувальній службі, за допомогою рятувальної мотузки групою пошуково-водолазної служби м. Ржищів у складі двох осіб було знайдено загиблого чоловіка 1960 року народження, який провалився під кригу 19 лютого.

Як повідомлялося, 19 лютого в Київській області четверо рибалок впали під лід. Наразі трьох із них уже вдалося врятувати, проте пошуки четвертого ще тривали. Його шукали два дні.

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