Рятувальники знайшли тіло рибалки, якого два дні шукали у водоймі Київської області

Рятівники знайшли тіло рибалки в водоймі села Іванівка Київської області, що впав під лід 19 лютого. Ще трьох людей вдалось врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України Київської області.

Як розповіли в рятувальній службі, за допомогою рятувальної мотузки групою пошуково-водолазної служби м. Ржищів у складі двох осіб було знайдено загиблого чоловіка 1960 року народження, який провалився під кригу 19 лютого.

"Знайдено загиблого чоловіка, який провалився під кригу", - йдеться в повідомленні.

Так, 20 лютого, в селі Іванівка Білоцерківського району було закінчено пошуково-рятувальні роботи на водоймі.

Як повідомлялося, 19 лютого в Київській області четверо рибалок впали під лід. Наразі трьох із них уже вдалося врятувати, проте пошуки четвертого ще тривали. Його шукали два дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.