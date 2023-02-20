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Під Києвом другий день шукають рибалку, який провалився під лід (фото, відео)

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 10:31
Під Києвом другий день шукають рибалку, який провалився під лід (фото, відео) Фото: під Києвом другий день шукають рибалку (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

В водоймі села Іванівка Київської області другий день поспіль шукають одного з чотирьох рибалок, які вийшли на лід і провалились у крижану воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Трьох врятували, пошуки четвертого тривають. Попри застороги і небезпеку, рибалки з села Іванівка вчора вийшли на лід і провалились у крижану воду", - розповів він.

За його словами, місцеві жителі намагались допомогти, втім один із них теж опинився у водяній пастці.

"Поліцейські Київської області, які оперативно прибули на місце події, кинулись у воду і допомогли врятувати одного із бідолах, ще двох дістали рятувальники", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, 19 лютого в Київській області четверо рибалок впали під лід. Наразі трьох з них вже вдалося врятувати, проте пошуки четвертого ще тривають.

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