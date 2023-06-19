"Пригоди без шкоди". Рятувальники зібрали для дітей правила безпечного відпочинку влітку

У ДСНС зазначають, що спільно з UNICEF запустили комунікаційну кампанію "Спільно до безпеки. Літні пригоди без шкоди". У ній викладено правила безпечної поведінки на воді, з вогнем та правила мінної безпеки.

Правила поведінки на воді

Плавати та пірнати можна лише у спеціально облаштованих та перевірених водоймах, оскільки існує загроза мін або великих та гострих предметів на дні. Не плавати поодинці. Інша людина може врятувати життя у разі небезпеки. Розраховувати сили та не запливати за буї, оскільки сил доплисти до берега може не залишитись. Бути обережним під час плавання на матрацах та надувних колах. Течія може бути сильною і віднести далеко від берега. Уникати ігор із захопленням рук та ніг, оскільки є загроза потонути.

Якщо хтось тоне або травмувався, необхідно:

покликати на допомогу дорослих та зателефонувати 101;

надати домедичну допомогу.

Правила мінної безпеки

Де можна натрапити на міни:

ліси, лісосмуги, поля, парки та узбіччя доріг на територіях, де проходили активні бойові дії або обстріли касетними боєприпасами;

водойми, у тому числі море;

зруйновані будівлі, мости та залишені позиції військових;

різні речі, зокрема іграшки.

Як діяти при виявленні вибухонебезпечного предмета:

Не підходити і не торкатися. Повертатися тим самим шляхом. Зателефонувати 101.

Правила поведінки з вогнем

Не кидати недопалки і непогашені сірники на землю. Не використовувати запальничку або сірники біля трави, листя, легкозаймистих речовин і матеріалів (бензину, спирту, миючих засобів, паперу, борошна). Не розкладати багаття, не підпалювати суху траву, листя та сміття.

Що робити, якщо неподалік почалася пожежа

зберігати спокій;

зателефонувати 101;

покликати батьків чи інших дорослих, не намагатися гасити масштабну пожежу самостійно.

Зазначимо, що в Україні зараз діє низка обмежень на відвідування лісів та пляжів. Вони пов'язані з тим, що в таких місцях є загроза мінування, якщо там колись велися бойові дії.

Раніше рятувальники пояснили, у яких водоймах українцям все ще заборонено купатися.