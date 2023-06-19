"Пригоди без шкоди". Рятувальники зібрали для дітей правила безпечного відпочинку влітку

У ДСНС зазначають, що спільно з UNICEF запустили комунікаційну кампанію "Спільно до безпеки. Літні пригоди без шкоди". У ній викладено правила безпечної поведінки на воді, з вогнем та правила мінної безпеки.
Правила поведінки на воді
- Плавати та пірнати можна лише у спеціально облаштованих та перевірених водоймах, оскільки існує загроза мін або великих та гострих предметів на дні.
- Не плавати поодинці. Інша людина може врятувати життя у разі небезпеки.
- Розраховувати сили та не запливати за буї, оскільки сил доплисти до берега може не залишитись.
- Бути обережним під час плавання на матрацах та надувних колах. Течія може бути сильною і віднести далеко від берега.
- Уникати ігор із захопленням рук та ніг, оскільки є загроза потонути.
Якщо хтось тоне або травмувався, необхідно:
- покликати на допомогу дорослих та зателефонувати 101;
- надати домедичну допомогу.
Правила мінної безпеки
Де можна натрапити на міни:
- ліси, лісосмуги, поля, парки та узбіччя доріг на територіях, де проходили активні бойові дії або обстріли касетними боєприпасами;
- водойми, у тому числі море;
- зруйновані будівлі, мости та залишені позиції військових;
- різні речі, зокрема іграшки.
Як діяти при виявленні вибухонебезпечного предмета:
- Не підходити і не торкатися.
- Повертатися тим самим шляхом.
- Зателефонувати 101.
Правила поведінки з вогнем
- Не кидати недопалки і непогашені сірники на землю.
- Не використовувати запальничку або сірники біля трави, листя, легкозаймистих речовин і матеріалів (бензину, спирту, миючих засобів, паперу, борошна).
- Не розкладати багаття, не підпалювати суху траву, листя та сміття.
Що робити, якщо неподалік почалася пожежа
- зберігати спокій;
- зателефонувати 101;
- покликати батьків чи інших дорослих, не намагатися гасити масштабну пожежу самостійно.
Зазначимо, що в Україні зараз діє низка обмежень на відвідування лісів та пляжів. Вони пов'язані з тим, що в таких місцях є загроза мінування, якщо там колись велися бойові дії.
Раніше рятувальники пояснили, у яких водоймах українцям все ще заборонено купатися.