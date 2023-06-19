"Приключения без вреда". Спасатели собрали для детей правила безопасного отдыха летом

Украинские спасатели напомнили украинским детям и молодежи главные правила для безопасного отдыха летом на фоне полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В ГСЧС отмечают, что совместно с UNICEF запустили коммуникационную кампанию "Вместе к безопасности. Летние приключения без вреда". В ней изложены правила безопасного поведения на воде, с огнем и правила минной безопасности.
В случае, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:
Где можно наткнуться на мины:
Как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета:
Что делать, если неподалеку начался пожар
позвать родителей или других взрослых, не пытаться тушить масштабный пожар самостоятельно.
Отметим, что в Украине сейчас действуют ряд ограничений на посещение лесов и пляжей. Они связаны с тем, что в таких местах есть угроза минирования, если там когда-либо велись боевые действия.
Ранее спасатели объяснили, в каких водоемах украинцам все еще запрещено купаться.
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