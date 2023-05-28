Українцям нагадали, у яких водоймах заборонено купатися під час війни

В Україні заборонено купатися у водоймах, у районі яких велися бойові дії. Там є загроза мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

"Збираєтеся купатися в озері чи відпочити на березі річки? Тільки якщо у вашому регіоні не велися бойові дії. Інакше є велика небезпека натрапити на міну", - наголошують рятувальники.

При цьому співробітники ДСНС щодня продовжують обстежувати територію України та знаходити вибухонебезпечні предмети, у тому числі біля водойм - на пляжах та берегах річок.

Варто зауважити, що пляжний сезон, наприклад, не планують відкривати у Києві. Мешканцям столиці радять утримуватись від відвідування зон відпочинку.

У той же час, в Одесі допускають відкриття деяких пляжів на узбережжі Чорного моря.