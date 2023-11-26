Рятувальники загасили пожежу на ринку під Вінницею: фотографії

Рятувальники заявили, що пожежу на ринку "Центральну" ліквідовано.

"25 листопада о 23:08 пожежу на критому ринку ТК "Центральний" у м. Хмільник Вінницькій ліквідовано", - написано на сторінці ДСНС.

Наразі рятувальники МНС проводять роботи з проливки та розбору конструкцій. На щастя обійшлося без постраждалих.

Фото: гасіння пожежі на ринку "Центральна" у Хмільнику (facebook.com/dsnsvin/)

Пожежу гасили 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки від ДСНС, а також підрозділи місцевих пожежних команд із сіл Уланів та Войтівці.

"До ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд із сіл Уланів та Войтівці, підвезення води додатково організоване добровільною пожежною командою села Березна", - заявили рятувальники.

Причиною пожежі встановлюється.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що ввечері 25 листопада у Хмільнику спалахнув місцевий ринок. Площа пожежі становила 800 кв.м. Після 22 години рятувальникам вдалося локалізувати полум'я.

Також ми повідомляли, що минулого тижня у Києві сталася пожежа з сильним задимленням.

Ще раніше в Києві сталася масштабна пожежа на СТО. Пожежа почалася ввечері, площа становила понад 150 кв.м.