В одному з міст під Вінницею палає ринок. Масштабну пожежу гасять півсотні рятувальників
У Вінницькій області, в місті Хмільник, сталася масштабна пожежа на місцевому ринку. Її площа наразі сягає 800 кв.м, вогонь приборкують понад 50 рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Вінницькій області.
"На Вінниччині у м. Хмільник триває ліквідація масштабної пожежі на території критого ринку, що виникла сьогодні ввечері, близько 20:30. Площа загоряння 800 кв.м", - йдеться в повідомленні.
На місці задіяно підрозділи ДСНС у складі понад 50 чоловік особового складу та 14 одиниць спецтехніки.
"Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум’я", - констатують у відомстві.
За даними рятувальників, О 22:15 рятувальникам вдалося локалізувати полум’я. Площа пожежі 800 кв.м.
Фото з місця масштабної пожежі на ринку в Хмільнику Вінницької області 25 листопада (facebook.com/dsnsvin)
Нагадаємо, у Вінниці 9 листопада загорілися складські приміщення. Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра. В них зберігався ламінат. Пожежу гасили і наступного дня, 10 листопада.
Крім того, на одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада сталася пожежа через перепад напруги після ворожих обстрілів. Під землею було 45 осіб.
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