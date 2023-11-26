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Спасатели потушили пожар на рынке под Винницей: фотографии

Иллюстративное фото: спасатели потушили пожар на рынке под Винницей (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Пожар на рынке "Центральный" в Хмельнике потушили. Для ликвидации огня привлекали более 50 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области в социальной сети Facebook.

Спасатели заявили, что пожар на рынке "Центральный" ликвидирован.

"25 ноября в 23:08 пожар на крытом рынке ТК "Центральный" в г. Хмельник Винницкой ликвидирован", - написано на странице ГСЧС.

В настоящее время спасатели МЧС проводят работы по проливке и разбору конструкций. К счастью, обошлось без пострадавших.

 Фото: тушение пожара на рынке "Центральный" в Хмельнике (facebook.com/dsnsvin/)

 

Пожар тушили 54 человека личного состава и 15 единиц техники от ГСЧС, а также подразделения местных пожарных команд из сел Уланов и Войтовцы.

"К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 54 человека личного состава и 15 единиц техники, а также подразделения местных пожарных команд из сел Уланов и Войтовцы, подвоз воды дополнительно организован добровольной пожарной командой села Березна", - заявили спасатели.

Причиной возникновения пожара устанавливается.

Пожары в Украине

Напомним, что вечером 25 ноября в Хмельнике загорелся местный рынок. Площадь пожара составляла 800 кв.м, После 22 часов спасателям удалось локализовать пламя.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе, в Киеве случился пожар с сильным задымлением. 

Еще ранее в Киеве произошел масштабный пожар на СТО. Пожар начался вечером, площадь составила более 150 кв.м.

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