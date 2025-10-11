Рятувальники виявили бойову частину ракети "Іскандер-К" (відео)

"У Чернігівському районі піротехніки ДСНС України знешкодили бойову частину російської крилатої ракети «Іскандер-К», яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що небезпека була особливо високою, адже поруч знаходилися житлові будинки та автозаправна станція.

Фахівці ідентифікували боєприпас і за допомогою спеціального обладнання завантажили його до спеціалізованого транспорту для подальшого знищення в безпечних умовах.

"ДСНС закликає: не наближайтеся до уламків ракет, дронів або підозрілих предметів. У разі виявлення - телефонуйте 101" – підкреслили у прес-службі ДСНС.