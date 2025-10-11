Рятувальники виявили бойову частину ракети "Іскандер-К" (відео)

Рятувальники у Чернігівському районі поблизу житлової забудови виявили та знешкодили бойову частину "Іскандер-К".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"У Чернігівському районі піротехніки ДСНС України знешкодили бойову частину російської крилатої ракети «Іскандер-К», яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що небезпека була особливо високою, адже поруч знаходилися житлові будинки та автозаправна станція.
Фахівці ідентифікували боєприпас і за допомогою спеціального обладнання завантажили його до спеціалізованого транспорту для подальшого знищення в безпечних умовах.
"ДСНС закликає: не наближайтеся до уламків ракет, дронів або підозрілих предметів. У разі виявлення - телефонуйте 101" – підкреслили у прес-службі ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну.
Як відмітив глава МЗС України Андрій Сибіга, російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до символістики, адже окупанти здійснили обстріл саме сьогодні - у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
Ворог запустив у напрямку Києва ударні дрони. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 12 людей. Основними цілями ворога були об’єкти енергетичної інфраструктури.
Через пошкодження енергооб'єктів у кількох регіонах діють аварійні графіки відключень світла, щоб зберегти роботу енергосистеми.
Детальніше про нічний масований удар та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.