Спасатели обнаружили боевую часть ракеты "Искандер-К" (видео)

"В Черниговском районе пиротехники ГСЧС Украины обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты "Искандер-К", которая упала на приусадебный участок и не сдетонировала", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что опасность была особенно высокой, ведь рядом находились жилые дома и автозаправочная станция.

Специалисты идентифицировали боеприпас и с помощью специального оборудования загрузили его в специализированный транспорт для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

"ГСЧС призывает: не приближайтесь к обломкам ракет, дронов или подозрительных предметов. В случае обнаружения - звоните 101" - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.