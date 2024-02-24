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Рятувальники радять українцям купувати вогнегасник для дому: який вибрати

Фото: рятувальники радять українцям купувати вогнегасник для дому (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно мати вогнегасник удома, щоб захистити своє життя та майно. Але для домашніх умов підходять не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Як наголосили рятувальники, при виборі вогнегасника варто звертати увагу на площу приміщення та будматеріали у вашому будинку. При цьому слід розглядати вогнегасники вагою до 5 кілограм.

Основні поради від рятувальників:

  • Зберігайте в недоступних для дітей місцях і якнайдалі від прямих сонячних променів та джерел нагрівання.
  • Вивчіть інструкцію з використання заздалегідь, щоб не розгубитися в екстреній ситуації.
  • Слідкуйте за терміном придатності вогнегасника та оновлюйте його вчасно.

За інформацією ДСНС, всього з початку року було зафіксовано 3675 пожеж у житлових приміщеннях.

Нагадаємо, 16 лютого в Солом'янському районі Києва сталася пожежа у гімназії. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали.

 

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