Рятувальники радять українцям купувати вогнегасник для дому: який вибрати

Українцям необхідно мати вогнегасник удома, щоб захистити своє життя та майно. Але для домашніх умов підходять не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Як наголосили рятувальники, при виборі вогнегасника варто звертати увагу на площу приміщення та будматеріали у вашому будинку. При цьому слід розглядати вогнегасники вагою до 5 кілограм.
Основні поради від рятувальників:
За інформацією ДСНС, всього з початку року було зафіксовано 3675 пожеж у житлових приміщеннях.
Нагадаємо, 16 лютого в Солом'янському районі Києва сталася пожежа у гімназії. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали.
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