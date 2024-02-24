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Спасатели советуют украинцам приобретать огнетушитель для дома: какой выбрать

Фото: спасатели советуют украинцам приобретать огнетушитель для дома (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо иметь огнетушитель дома, чтобы защитить свою жизнь и имущество. Но для домашних условий подходят не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как подчеркнули спасатели, при выборе огнетушителя стоит обращать внимание на площадь помещения и стройматериалы в вашем доме. При этом рассматривать нужно огнетушители весом до 5 килограмм. 

Основные советы от спасателей:

  • Сохраняйте в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагревания.
  • Изучите инструкцию по использованию заранее, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.
  • Следите за сроком годности огнетушителя и обновляйте его вовремя. 

По информации ГСЧС, всего с начала года было зафиксировано 3675 пожаров в жилых помещениях. 

Напомним, 16 февраля в Соломенском районе Киева произошел пожар в гимназии. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали.

 

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