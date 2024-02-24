Спасатели советуют украинцам приобретать огнетушитель для дома: какой выбрать

Как подчеркнули спасатели, при выборе огнетушителя стоит обращать внимание на площадь помещения и стройматериалы в вашем доме. При этом рассматривать нужно огнетушители весом до 5 килограмм.

Основные советы от спасателей:

Сохраняйте в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагревания.

Изучите инструкцию по использованию заранее, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.

Следите за сроком годности огнетушителя и обновляйте его вовремя.

По информации ГСЧС, всего с начала года было зафиксировано 3675 пожаров в жилых помещениях.

Напомним, 16 февраля в Соломенском районе Киева произошел пожар в гимназии. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали.