Спасатели советуют украинцам приобретать огнетушитель для дома: какой выбрать

Украинцам необходимо иметь огнетушитель дома, чтобы защитить свою жизнь и имущество. Но для домашних условий подходят не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Как подчеркнули спасатели, при выборе огнетушителя стоит обращать внимание на площадь помещения и стройматериалы в вашем доме. При этом рассматривать нужно огнетушители весом до 5 килограмм.
Основные советы от спасателей:
По информации ГСЧС, всего с начала года было зафиксировано 3675 пожаров в жилых помещениях.
Напомним, 16 февраля в Соломенском районе Киева произошел пожар в гимназии. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали.
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