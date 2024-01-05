Рятувальники просять українців утриматися від масових купань на Водохреще

Рятувальники закликають українців утриматися від масових купань у водоймах та ополонках на Водохреще, що цього року святкується 6 січня замість 19-го за новим церковним календарем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"В Україні наразі діє воєнний стан, тож масові зібрання й купання нині не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог. 6 січня рекомендуємо утриматися від масових заходів на Водохреще", - йдеться в оголошенні.
Разом з тим у ДСНС розповіли про заплановані безпекові заходи на традиційних для купань локаціях.
Так, буде організовано чергування рятувальників для уникнення травмування та інших небезпечних ситуацій.
"Спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки", - вказується у заяві служби.
Водночас рятувальники нагадали тим, хто все-таки вирішив купатися у водоймі, важливі правила безпеки.
Нагадаємо, Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня. Зокрема, Водохреще тепер святкується 6 замість 19 січня.
На Водохреще християни вшановують Таїнство Хрещення Ісуса Христа, яке він звершив на річці Йордан. Саме тому свято у народі називають Йордана, а освячену воду - йорданською. Докладніше про свято - читайте у матеріалі.
Зауважимо, що у кількох областях місцева влада та правоохоронні органи вже виступали із заявами щодо масових заходів на Водохреще. Так, раніше купання у відкритих водоймах заборонили й у Запорізькій області.
У Львівській області правоохоронці теж не радять пірнати у водойми, але при цьому дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.
Додамо, що киян також закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще.
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