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Рятувальники просять українців утриматися від масових купань на Водохреще

Фото: у ДСНС не радять українцям купатися в ополонках на Водохреще (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Рятувальники закликають українців утриматися від масових купань у водоймах та ополонках на Водохреще, що цього року святкується 6 січня замість 19-го за новим церковним календарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"В Україні наразі діє воєнний стан, тож масові зібрання й купання нині не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог. 6 січня рекомендуємо утриматися від масових заходів на Водохреще", - йдеться в оголошенні.

Заходи безпеки на ополонках

Разом з тим у ДСНС розповіли про заплановані безпекові заходи на традиційних для купань локаціях.

Так, буде організовано чергування рятувальників для уникнення травмування та інших небезпечних ситуацій.

"Спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки", - вказується у заяві служби.

Правила безпечної поведінки на водоймах

Водночас рятувальники нагадали тим, хто все-таки вирішив купатися у водоймі, важливі правила безпеки.

  • занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега;
  • категорично забороняється купання під впливом алкоголю;
  • перед купанням необхідно розігріти тіло;
  • доріжка до ополонки може бути слизькою, ідіть повільно й уважно;
  • занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;
  • перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд;
  • купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;
  • якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
  • після занурення розітріть себе махровим рушником, одягніть сухий одяг;
  • для уникнення переохолодження випийте гарячого чаю.

Водохреще в Україні у 2024 році

Нагадаємо, Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня. Зокрема, Водохреще тепер святкується 6 замість 19 січня.

На Водохреще християни вшановують Таїнство Хрещення Ісуса Христа, яке він звершив на річці Йордан. Саме тому свято у народі називають Йордана, а освячену воду - йорданською. Докладніше про свято - читайте у матеріалі.

Зауважимо, що у кількох областях місцева влада та правоохоронні органи вже виступали із заявами щодо масових заходів на Водохреще. Так, раніше купання у відкритих водоймах заборонили й у Запорізькій області.

У Львівській області правоохоронці теж не радять пірнати у водойми, але при цьому дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.

Додамо, що киян також закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще.

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ДСНСВодохреще