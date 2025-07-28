Росія завдала удару по Кропивницькому, пошкоджено техніку ДСНС (фото)

Пожежно-рятувальна техніка ДСНС пошкоджена під час нічної атаки в Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих немає - особовий склад підрозділу під час повітряної тривоги перебував у захисному укритті.

Фото: техніка ДСНС пошкоджена під час нічної атаки в Кропивницькому (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля одного з підрозділів ДСНС, а також пожежно-рятувальна техніка.

У ніч на 28 липня Кропивницький зазнав чергової атаки з боку Росії.

Атака на Кропивницький

Нагадаємо, що у Кропивницькому в ніч на 28 липня пролунала серія вибухів - зафіксовано було щонайменше дев’ять.

Перший вибух стався о 03:07, а вже за кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух високошвидкісної цілі в напрямку міста.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович звернувся до мешканців із закликом залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, яка тривала всю ніч. Місцева влада наголошувала на необхідності дотримання заходів безпеки.

За інформацією , під час атаки постраждалих не було.

Крім того, у ніч на 28 липня Росія здійснила один з найбільших за час війни комбінований повітряний удар по Україні.

Загалом ворог випустив 331 засіб повітряного нападу, з яких українським Силам оборони вдалося знищити або подавити 311 цілей.

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