Спасатели предупредили украинских водителей о тумане: будет ночью и утром

В части регионов Украины завтра, 10 ноября, ожидается туман. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

В ГСЧС напоминают, что, согласно прогнозу, 10 ноября в северо-восточных и большинстве центральных регионов ночью и утром будет туман.

"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", - подчеркивают спасатели.

ДТП в Украине

Напомним, 8 ноября в Киеве произошла авария - столкнулись два автобуса. Семь человек пострадали. В это время в столице был дождь.

Также 7 ноября в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая находилась на блокпосте. Женщина получила телесные травмы, ее госпитализировали.

Еще на прошлой неделе в Одессе на переходе сбили мать с двумя маленькими детьми.