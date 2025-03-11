Спасатели предупредили туристов о шторме в горах: куда ходить не стоит

Спасатели предупредили туристов о шторме в горах. Учитывая погодные условия гражданам рекомендуют воздержаться от прогулок в некоторых локациях.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о погоде в горах и куда ходить не стоит

Сначала о существенном ухудшении погодных условий сообщили горные спасатели Прикарпатья.

"Внимание! Шторм", - подчеркнули они по состоянию на 8 часов утра вторника, 11 марта.

Согласно информации экспертов, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский на тот момент составляла минус один градус по Цельсию. При этом скорость западного ветра достигала 24 метров в секунду.

В целом же на вершине горы было облачно и туманно.

"Не выходите в высокогорье!" - отметили спасатели в своем Facebook и опубликовали фотографию, иллюстрирующую текущие погодные условия.

Погода на горе Поп Иван утром 11 марта (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Несколько позже о ситуации на высокогорье Карпат рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

"Внимание! Шторм! Спасатели призывают граждан не отправляться в горы в период ухудшения погодных условий", - сообщили в ГСЧС (сделав перепост соответствующего сообщения горных спасателей Прикарпатья).

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Между тем Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупреждает граждан о снеголавинной опасности.

"11-12 марта в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность. 3 уровень опасности - оранжевый", - отметили специалисты.

Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Стоит отметить, что в целом порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 м/с метеорологи прогнозируют в регионе как минимум до конца суток.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)