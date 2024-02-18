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Рятувальники показали наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську

Фото: рятувальники показали наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вчора, 17 лютого, вдарили по Краматорську та Слов'янську Донецької області. Рятувальники показали наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Донецькій області.

Краматорськ

Внаслідок обстрілу було зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих - жінки 1977 року народження та чоловіка 2000 року народження. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина.

Також рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.

 

Слов'янськ

Через ворожу атаку у місті була частково зруйнована триповерхова будівля школи. Виникла пожежа, її ліквідували.

Рятувальники зазначають, що під завалами може бути людина. На місці продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

 

Що ще відомо про атаку

Пізно ввечері росіяни завдали низки ударів по Донецькій області. Під вогнем, зокрема, опинилися Слов'янськ та Краматорськ.

Відомо, що по Краматорську росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор, відомо про двох загиблих.

У Слов'янську, як вже зазначалося, була пошкоджена школа.

 

 

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КраматорськДонецька областьДСНС