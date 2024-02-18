Спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску

Краматорск

В результате обстрела был разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели изъяли тела двух погибших - женщины 1977 года рождения и мужчины 2000 года рождения. По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек.

Также спасатели ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела.

Славянск

Из-за вражеской атаки в городе было частично разрушено трехэтажное здание школы. Возник пожар, его ликвидировали.

Спасатели отмечают, что под завалами может находиться человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Что еще известно об атаке

Поздно вечером россияне нанесли ряд ударов по Донецкой области. Под огнем, в частности, оказались Славянск и Краматорск.

Известно, что по Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор, известно о двух погибших.

В Славянске, как уже отмечалось, была повреждена школа.