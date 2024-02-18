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Спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску

Фото: спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты вчера, 17 февраля, ударили по Краматорску и Славянску Донецкой области. Спасатели показали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Донецкой области.

Краматорск

В результате обстрела был разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели изъяли тела двух погибших - женщины 1977 года рождения и мужчины 2000 года рождения. По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек.

Также спасатели ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела.

 

Славянск

Из-за вражеской атаки в городе было частично разрушено трехэтажное здание школы. Возник пожар, его ликвидировали.

Спасатели отмечают, что под завалами может находиться человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

 

Что еще известно об атаке

Поздно вечером россияне нанесли ряд ударов по Донецкой области. Под огнем, в частности, оказались Славянск и Краматорск.

Известно, что по Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор, известно о двух погибших.

В Славянске, как уже отмечалось, была повреждена школа.

 

 

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КраматорскДонецкая областьГСЧС