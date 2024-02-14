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Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Селидове Донецької області

Селидове, Середа 14 лютого 2024 11:14
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Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Селидове Донецької області Фото: рятувальники показали наслідки нічної атаки на Селидове (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники в ніч на 14 лютого атакували місто Селидове Донецької області. Рятувальники показали наслідки нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Цієї ночі окупанти атакували Селидове двічі. Під удар потрапила лікарня та п'ятиповерхівка. Був зруйнований під'їзд.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки постраждали 12 осіб, троє загинули - вагітна, жінка та дитина 2015 року народження. Серед постраждалих також четверо дітей.

У лікарні на момент обстрілу було майже 200 людей, а десятки пацієнтів у важкому стані.

Що ще відомо про обстріл

Нагадаємо, вночі Донецька ОВА повідомила, що російські окупанти обстріляли місто Селидове. Внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано 12 квартир в одному під'їзді.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа.

Станом на ранок кількість жертв та постраждалих зросла. Відомо, що загинули троє осіб, 12 - отримали поранення.

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