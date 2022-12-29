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Рятувальники показали місце "прильоту" в Одеській області

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Одеса, Четвер 29 грудня 2022 13:59
Рятувальники показали місце "прильоту" в Одеській області Фото: рятувальники показали місце "прильоту" в Одеській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники показали місце "прильоту" російської ракети у Одеській області у четвер, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Одеській області.

"Прапор на місці ракетного удару по Одеській області. Як уособлення усіх українців, трохи понівечений, але незламний і продовжує міцно стояти на своєму місці", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники показали місце &quot;прильоту&quot; в Одеській області

Як повідомлялось, російська ракета в ході сьогоднішньої масованої атаки вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури у Одеській області.

Нагадаємо, підрозділи протиповітряної оборони збили 21 російську ракету над Одеською областю 29 грудня.

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