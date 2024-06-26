Спасатели показали фото последствий авиаудара РФ по Дергачам под Харьковом

Днем среды, 26 июня, Россия нанесла авиаудар по населенному пункту Дергачи, что в Харьковской области. Уже известно о пострадавших, среди которых есть дети.

Как сообщает РБК-Украина, последствия авиаудара показали в Telegram-канале ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, в результате ударов управляемыми авиабомбами по жилому сектору города Дергачи были повреждены жилые здания по разным адресам.

Также зафиксировано возгорание на территории одного из частных домовладений – горелая хозяйственная постройка. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, в результате авиаудара пострадали 9 человек.

Подробно о последствиях авиаудара – читайте в материале РБК-Украина.

Фото: последствия авиаудара по Дергачам 26 июня (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Харькове и области

С начала мая этого года Россия пыталась осуществить повторное наступление в Харьковской области. Оккупанты смогли продвинуться к окрестностям Волчанска. Кроме этого сам Харьков подвергался масштабным обстрелам.

Как заявлял глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне используют Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов.

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