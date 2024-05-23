Рятувальники під Києвом знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до "Граду" (відео)

Зазначається, що піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.

Фото: Робота рятувальників (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

У житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які за допомогою маніпулятора завантажили їх до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик.

А у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град". Їх було вилучено та знищено на полігоні.