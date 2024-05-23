Рятувальники під Києвом знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до "Граду" (відео)

Рятувальники у Київській області знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до системи залпового вогню "Град". Їх знищили на полігоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.
Фото: Робота рятувальників (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
У житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які за допомогою маніпулятора завантажили їх до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик.
А у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град". Їх було вилучено та знищено на полігоні.
Після деокупації частини Київської області рятувальники та сапери почали обстежувати територію, де точилися бойові дії. При цьому вони продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети.
У січні в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал".
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