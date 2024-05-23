Спасатели под Киевом нашли остатки ракеты "Точка-У" и снаряды в "Граду" (видео)

Пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работала на двух локациях в Бучанском районе Киевской области.

Фото: Работа спасателей (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

В жилом секторе села Крюковщина саперы изъяли остатки тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые с помощью манипулятора загрузили их в пиротехнический автомобиль и перевезли на специальную площадку.

А в поселке Гостомель саперы обезвредили три снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Они были изъяты и уничтожены на полигоне.