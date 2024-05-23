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Спасатели под Киевом нашли остатки ракеты "Точка-У" и снаряды в "Граду" (видео)

Фото: спасатели под Киевом обнаружили остатки ракеты "Точка-У" (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Спасатели в Киевской области обнаружили остатки ракеты "Точка-У" и снаряды в систему залпового огня "Град". Их уничтожили на полигоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работала на двух локациях в Бучанском районе Киевской области.

Фото: Работа спасателей (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

В жилом секторе села Крюковщина саперы изъяли остатки тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые с помощью манипулятора загрузили их в пиротехнический автомобиль и перевезли на специальную площадку.

А в поселке Гостомель саперы обезвредили три снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Они были изъяты и уничтожены на полигоне.

Саперы находят российские ракеты в Киеве и области

После деоккупации части Киевской области спасатели и саперы начали обследовать территорию, где проходили боевые действия. При этом они до сих пор продолжают выявлять взрывоопасные предметы.

В январе в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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