Спасатели под Киевом нашли остатки ракеты "Точка-У" и снаряды в "Граду" (видео)

Спасатели в Киевской области обнаружили остатки ракеты "Точка-У" и снаряды в систему залпового огня "Град". Их уничтожили на полигоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работала на двух локациях в Бучанском районе Киевской области.
Фото: Работа спасателей (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
В жилом секторе села Крюковщина саперы изъяли остатки тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые с помощью манипулятора загрузили их в пиротехнический автомобиль и перевезли на специальную площадку.
А в поселке Гостомель саперы обезвредили три снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Они были изъяты и уничтожены на полигоне.
После деоккупации части Киевской области спасатели и саперы начали обследовать территорию, где проходили боевые действия. При этом они до сих пор продолжают выявлять взрывоопасные предметы.
В январе в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
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