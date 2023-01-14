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Спасатели ликвидировали последствия обстрела Киева: в ГСЧС раскрыли подробности

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Суббота 14 января 2023 14:29
Спасатели ликвидировали последствия обстрела Киева: в ГСЧС раскрыли подробности Фото: спасатели ликвидировали последствия обстрела по Киеву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные утром совершили очередную атаку по Киеву. Попадания были зафиксированы в Голосеевском и Днепровском районах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Голосеевский район

Согласно данным ГСЧС, в Голосеевском районе в результате падения обломка ракеты на территорию одного из предприятий, возник пожар в складском металлическом здании. Площадь огня составила 20 кв. метров. Также были повреждены оконные блоки в расположенном рядом 2-этажном корпусе.

"К ликвидации последствий привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы техники", - пишет ГСЧС.

Фото: спасатели ликвидировали последствия обстрела по Киеву (t.me/dsns_telegram)

Днепровский район

"В Днепровском районе в результате падения обломка ракеты на открытой территории возле здания одного из предприятий района, повреждена стена на площади ориентировочной 25 кв. м, выбиты окна и повреждены коммуникации", - добавляет пресс-служба.

К месту пожара были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Отмечается, что информации о жертвах или пострадавших нет.

Фото: спасатели ликвидировали последствия обстрела по Киеву (t.me/dsns_telegram)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате утренней атаки было повреждено 18 частных домов на территории Киевской области.

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