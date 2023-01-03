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Рятувальники двічі потрапили під обстріл у Харківській області

Фото: рятувальники двічі потрапили під обстріл у Харківській області (t me ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Харківські рятувальники потрапили під обстріл під час гасіння пожежі у Дворічній та у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Зокрема, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

"Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав", - розповів він.

Як повідомлялось, російські війська у п'ятницю, 30 грудня, знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, ще один поранений.

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