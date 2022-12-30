Окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району: є жертви

Фото: окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району (Getty Images)

Російські війська у п'ятницю, 30 грудня, знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, ще один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 11:30 внаслідок ворожих обстрілів у селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп'янська стався близько 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік", - розповів він. Пораненому допомогу було надано на місці.