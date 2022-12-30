ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району: є жертви

Новость на русском →
Харківська область, П'ятниця 30 грудня 2022 14:17
Окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району: є жертви Фото: окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у п'ятницю, 30 грудня, знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, ще один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 11:30 внаслідок ворожих обстрілів у селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп'янська стався близько 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік", - розповів він.

Пораненому допомогу було надано на місці.

Нагадаємо, минулої доби ворог кілька разів обстріляв Харківську область з артилерії. Внаслідок атак у Куп'янську загинув цивільний.

Крім того, окуанти сьогодні вдарили містом Семенівка на Чернігівщині 30 грудня. Там зникла електроенергія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок