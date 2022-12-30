Окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району: є жертви
Російські війська у п'ятницю, 30 грудня, знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, ще один поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Близько 11:30 внаслідок ворожих обстрілів у селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп'янська стався близько 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік", - розповів він.
Пораненому допомогу було надано на місці.
Нагадаємо, минулої доби ворог кілька разів обстріляв Харківську область з артилерії. Внаслідок атак у Куп'янську загинув цивільний.
Крім того, окуанти сьогодні вдарили містом Семенівка на Чернігівщині 30 грудня. Там зникла електроенергія.
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