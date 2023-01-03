RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели дважды попали под обстрел в Харьковской области

Фото: спасатели дважды попали под обстрел в Харьковской области (t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

Харьковские спасатели попали под обстрел во время тушения пожара в Двуречной и Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В частности, враг обстреливал города Купянск и Волчанск, пгт Двухлетняя и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеривка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Татарка .

"При тушении пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы - в пгт Двуречная и в Волчанске. К счастью, в течение суток от обстрелов никто не пострадал", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска в пятницу, 30 декабря, снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский, еще один раненый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков