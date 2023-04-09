Рятувальникам вдалось евакуювати ще двох дітей з Авдіївки

Рятувальникам вдалось евакуювати ще одну сім'ю з двома дітьми із міста Авдіївка, Донецької області. Через постійні обстріли російських військ у місті ситуація залишається важкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України у Донецькій області.

"Зі смт Очеретине родину доправили до пункту реєстрації на евакуацію у м. Покровськ, і далі - до евакуаційного потягу", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що місто піддається постійним обстрілам, тому там збільшилась кількість охочих евакуюватись. У суботу, 8 квітня, із міста було евакуйовано батьків з двома дітьми - двох та 12 років.

Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.

На цьому тижні з Авдіївки планували примусово евакуювати всіх дітей, які там залишаються. За даними на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. При цьому громадянські відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області, попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві приховують від евакуації.

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