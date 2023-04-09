Спасателям удалось эвакуировать еще двоих детей из Авдеевки

Спасателям удалось эвакуировать еще одну семью с двумя детьми из города Авдеевка Донецкой области. Из-за постоянных обстрелов русских войск в городе ситуация остается тяжелой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Из пгт Очеретино семью доставили в пункт регистрации на эвакуацию в г. Покровск, и далее - в эвакуационный поезд", - сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что город подвергается постоянным обстрелам, поэтому там увеличилось количество желающих эвакуироваться. В субботу, 8 апреля, из города были эвакуированы родители с двумя детьми - двое и 12 лет.

Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город был закрыт для журналистов, гражданских и волонтеров.

На этой неделе из Авдеевки планировали принудительно эвакуировать всех остающихся там детей. По данным на 8 апреля в Авдеевке продолжают оставаться четверо детей. При этом гражданские отказываются уезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.

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