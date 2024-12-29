Рятувальна бригада потрапила під повторний обстріл у Покровську

Ситуація у Покровську

Варто зазначити, що Покровськ - це місто у Донецькій області. Протягом останніх місяців лінія фронту підійшла майже впритул до меж міста. При цьому у Покровську залишаються цивільні.

Варто зазначити, що Покровський напрямок - один з найважчих відрізків фронту. За останню добу на цьому напрямку Сили оборони України відбили 54 атаки ворога.

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