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Рятувальна бригада потрапила під повторний обстріл у Покровську

Фото: бійці ДСНС потрапили під обстріл у Покровську (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники потрапили під ворожий обстріл у Покровську Донецької області. Це сталося під час ліквідації пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зазначається, що напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор Покровська, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Рятувальники прибули на місце влучання, їм вдалося локалізувати загоряння на площі 120 кв. м. 

Проте у цей момент окупанти завдали повторних ударів. Через загрозу життю особового складу ліквідацію пожежі довелося призупинити.

Як зазначають у ДСНС, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

 

Фото: рятувальники потрапили під обстріл у Покровську (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ситуація у Покровську

Варто зазначити, що Покровськ - це місто у Донецькій області. Протягом останніх місяців лінія фронту підійшла майже впритул до меж міста. При цьому у Покровську залишаються цивільні.

Варто зазначити, що Покровський напрямок - один з найважчих відрізків фронту. За останню добу на цьому напрямку Сили оборони України відбили 54 атаки ворога.

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Донецька областьДСНСПокровськПожежа