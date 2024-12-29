Спасательная бригада попала под повторный обстрел в Покровске

Ситуация в Покровске

Стоит отметить, что Покровск - это город в Донецкой области. В течение последних месяцев линия фронта подошла почти вплотную к границам города. При этом в Покровске остаются гражданские.

Стоит отметить, что Покровское направление - один из самых тяжелых отрезков фронта. За последние сутки на этом направлении Силы обороны Украины отбили 54 атаки врага.

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