ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Спасали все живое": в Укрзализныце рассказали, сколько людей и животных эвакуировали с 24 февраля

Новина українською →
Суббота 05 ноября 2022 04:19
"Спасали все живое": в Укрзализныце рассказали, сколько людей и животных эвакуировали с 24 февраля Фото: УЗ с начала полномасштабного вторжения России эвакуировали миллионы людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поездами УЗ было эвакуировано 4 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, обнародованное пресс-службой ОП.

Чиновник отметил, что с первого дня железнодорожники делали то, что сегодня называется "опора безопасности страны".

"Более 4 миллионов человек эвакуировано. Более миллиона детей и более 120 тысяч домашних животных. Мы спасали все живое, все, что могли", - указал Камышин.

Также, по его словам, Укрзализныця перевезла более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов.

"Зализная дипломатия" стала хорошей поддержкой для дипломатического фронта президента и на сегодняшний день перевезла более 200 делегаций», - подчеркнул чиновник.

Глава УЗ рассказал, как компания помогает украинской армии. В частности, из железнодорожных рельсов по всей стране было изготовлено более 10 тысяч противотанковых ежей.

В то же время Камышин добавил, что, несмотря на вызовы войны, постоянные вражеские обстрелы железнодорожной инфраструктуры, выполнение графика движения поездов составляет более 85%.

"Мы точно сможем предоставить нашим гражданам качественный сервис", - подытожил он.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс из Краматорска в Одессу. Поезд запустят уже 6 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины
NEWS
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
DAILY
Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать