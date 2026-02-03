Рятували дітей після обстрілів: Зеленський нагородив журналіста та військового орденами

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сержанта 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Владислава Рожковського та воєнного кореспондента "Радіо Свобода" Мар’яна Кушніра за мужність і порятунок людей під час російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України .

Орден за порятунок пасажирів потяга у Харківській області

Згідно з указами глави держави, орденом "За мужність" нагороджено сержанта 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Владислава Рожковського (позивний "Омар"). Він був одним із пасажирів потяга, який 27 січня російські війська атакували ударними дронами в Харківській області.

Разом із поїзною бригадою військовий одним із перших почав евакуацію людей з охоплених вогнем вагонів та надавав першу домедичну допомогу. Зокрема, він допоміг жінці з немовлям вибратися з вагона та виніс їхні речі, а також допомагав іншим пасажирам.

Владислав Рожковський служить у ЗСУ з травня 2022 року. Він брав участь в оборонних операціях у Харківській та Донецькій областях, є командиром розрахунку FPV-дронів на оптоволокні. Під його керівництвом знищено значну кількість техніки та живої сили противника.

Нагорода воєнкору за порятунок дитини

Також орден "За мужність" отримав воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір. У ніч на 28 січня під час російської дронової атаки на житловий будинок у Білогородці у Київській області він урятував чотирирічну дитину з палаючої квартири.

Мар’ян Кушнір з початку повномасштабної війни документує бойові дії у Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. У березні 2022 року він зазнав контузії під час зйомок відбиття російського наступу на Київську область. У 2022 році журналіста вже було відзначено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, також він є лауреатом премії "Честь професії" у 2022 та 2024 роках.