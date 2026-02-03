ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Рятували дітей після обстрілів: Зеленський нагородив журналіста та військового орденами

Вівторок 03 лютого 2026 15:54
UA EN RU
Рятували дітей після обстрілів: Зеленський нагородив журналіста та військового орденами Фото: Орден "За мужність" (facebook.com.4zelenskyy.official)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сержанта 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Владислава Рожковського та воєнного кореспондента "Радіо Свобода" Мар’яна Кушніра за мужність і порятунок людей під час російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Читайте також: Росіяни приватно "вибачилися" за удар по поїзду на Харківщині, - NYT

Орден за порятунок пасажирів потяга у Харківській області

Згідно з указами глави держави, орденом "За мужність" нагороджено сержанта 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Владислава Рожковського (позивний "Омар"). Він був одним із пасажирів потяга, який 27 січня російські війська атакували ударними дронами в Харківській області.

Разом із поїзною бригадою військовий одним із перших почав евакуацію людей з охоплених вогнем вагонів та надавав першу домедичну допомогу. Зокрема, він допоміг жінці з немовлям вибратися з вагона та виніс їхні речі, а також допомагав іншим пасажирам.

Владислав Рожковський служить у ЗСУ з травня 2022 року. Він брав участь в оборонних операціях у Харківській та Донецькій областях, є командиром розрахунку FPV-дронів на оптоволокні. Під його керівництвом знищено значну кількість техніки та живої сили противника.

Нагорода воєнкору за порятунок дитини

Також орден "За мужність" отримав воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір. У ніч на 28 січня під час російської дронової атаки на житловий будинок у Білогородці у Київській області він урятував чотирирічну дитину з палаючої квартири.

Мар’ян Кушнір з початку повномасштабної війни документує бойові дії у Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. У березні 2022 року він зазнав контузії під час зйомок відбиття російського наступу на Київську область. У 2022 році журналіста вже було відзначено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, також він є лауреатом премії "Честь професії" у 2022 та 2024 роках.

Нагадаємо, внаслідок удару по Білогородці загинули мати дитини та чоловік, з яким вона проживала. Дитину вдалося винести з оселі та передати рідним.

Крім того, у потягу, який потрапив під обстріл у Харківській області, перебували понад 200 людей. У вагоні, куди влучив дрон, було 18 пасажирів. Внаслідок атаки загинули шестеро осіб, двоє отримали поранення, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київська область Харків Ракетний удар Атака дронів
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом