Спасали детей после обстрелов: Зеленский наградил журналиста и военного орденами

Вторник 03 февраля 2026 15:54
Спасали детей после обстрелов: Зеленский наградил журналиста и военного орденами Фото: орден "За мужество" (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами сержанта 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владислава Рожковского и военного корреспондента "Радио Свобода" Марьяна Кушнира за мужество и спасение людей во время российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Орден за спасение пассажиров поезда в Харьковской области

Согласно указам главы государства, орденом "За мужество" награжден сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Владислав Рожковский (позывной "Омар"). Он был одним из пассажиров поезда, который 27 января российские войска атаковали ударными дронами в Харьковской области.

Вместе с поездной бригадой военный одним из первых начал эвакуацию людей из охваченных огнем вагонов и оказывал первую домедицинскую помощь. В частности, он помог женщине с младенцем выбраться из вагона и вынес их вещи, а также помогал другим пассажирам.

Владислав Рожковский служит в ВСУ с мая 2022 года. Он участвовал в оборонительных операциях в Харьковской и Донецкой областях, является командиром расчета FPV-дронов на оптоволокне. Под его руководством уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

Награда военкору за спасение ребенка

Также орден "За мужество" получил военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир. В ночь на 28 января во время российской дроновой атаки на жилой дом в Белогородке в Киевской области он спас четырехлетнего ребенка из горящей квартиры.

Марьян Кушнир с начала полномасштабной войны документирует боевые действия в Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В марте 2022 года он получил контузию во время съемок отражения российского наступления на Киевскую область. В 2022 году журналист уже был отмечен орденом "За заслуги" III степени, также он является лауреатом премии "Честь профессии" в 2022 и 2024 годах.

Напомним, в результате удара по Белогородке погибли мать ребенка и мужчина, с которым она проживала. Ребенка удалось вынести из дома и передать родным.

Кроме того, в поезде, который попал под обстрел в Харьковской области, находились более 200 человек. В вагоне, куда попал дрон, было 18 пассажиров. В результате атаки погибли шесть человек, двое получили ранения, еще один человек считается пропавшим без вести.

