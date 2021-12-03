Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь"

Так, авиакомпания будет осуществлять полеты из аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм. Также рейсы будут из Киева на греческий остров Керкира (Корфу).

Навигация запланирована на весну следующего года. Первые полеты стартуют 29 марта 2022 года. Рейсы запустят два раза в неделю - во вторник и субботу.

Цена билетов в апреле и мае стартует от 40 евро в одну сторону. В рамках данного тарифа с собой можно будет взять лишь ручную кладь с габаритами 40х25х20 сантиметров.

Рейсы Киев - Керкира Ryanair начнет осуществлять с 7 июня 2022 года. Полеты запланированы на каждую неделю по вторникам.

Стоимость авиабилетов в июне и июле составляет примерно 70-100 евро в одну сторону.