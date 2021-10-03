Ryanair запускает новый рейс из Украины в Англию

Европейский лоукостер Ryanair запускает новый рейс из Львова в Манчестер. Первый полет запланирован на 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews .

Рейсі будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.