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Ryanair запускает новый рейс из Украины в Англию

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Воскресенье 03 октября 2021 19:17
Ryanair запускает новый рейс из Украины в Англию Фото: Ryanair запускает новый рейс из Украины в Англию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейский лоукостер Ryanair запускает новый рейс из Львова в Манчестер. Первый полет запланирован на 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Рейсі будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

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