Ryanair запустить два нових рейси з аеропорту "Бориспіль"

Так, авіакомпанія здійснюватиме польоти з аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм. Також рейси будуть із Києва на грецький острів Керкіра (Корфу).

Навігацію заплановано на весну наступного року. Перші польоти стартують 29 березня 2022 року. Рейси запустять двічі на тиждень - у вівторок та суботу.

Ціна квитків у квітні та травні стартує від 40 євро в один бік. В рамках цього тарифу з собою можна буде взяти лише ручну поклажу з габаритами 40х25х20 сантиметрів.

Рейси Київ-Керкіра Ryanair почне здійснювати з 7 червня 2022 року. Польоти заплановані щотижня по вівторках.

Вартість авіаквитків у червні та липні становить приблизно 70-100 євро в один бік.