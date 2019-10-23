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Австрийский лоукостер запускает рейсы из Херсона в Вену

Новости » Общество    23.10.2019 - 15:19
Австрийский лоукостер запускает рейсы из Херсона в Вену
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Старт рейсов из Херсона в Вену запланирован на 30 марта 2020 года

Австрийский лоукостер Laudamotion, который является дочерней компанией Ryanair, открывает рейсы из Херсона в Вену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что рейсы стартуют с 30 марта 2020 года. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Согласно данным бронирования, минимальная цена билета в одну сторону составляет 26 евро.

Из Херсона рейсы будут вылетать в понедельник в 18:15 (прилет в 19:20), в пятницу в 21:50 (прилет 22:55). В обратном направлении в понедельник вылет самолета запланирован в понедельник на 14:45 (прилет 17:50), в пятницу в 18:20 (прилет в 21:25). Р

Ранее РБК-Украина сообщало, что Wizz Air объявил о расширении на украинском рынке. В марте 2020 года из аэропорта Запорожья стартуют шесть новых рейсов - в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Вильнюс (Литве), а также польские Гданск, Краков и Вроцлав.

Также сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит 42 новых маршрута из Украины. На данный момент авиаперевозчик имеет 43 маршрута из Украины.

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