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Ryanair запустив рейси в Херсон

Новини » Транспорт     17.12.2019 - 18:04
Ryanair запустив рейси в Херсон
Ілюстративне фото (flickr.comAndy Mitchell)

Другий рейс відкриють за місяць

Ryanair 17 грудня виконав перший рейс в Херсон, доставивши на літаку Boeing 737-800 SP-RSY пасажирів з Кракова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Наголошується, що польоти за цим маршрутом будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах. Квитки продаються за ціною від 10 євро в одну сторону з урахуванням зборів та перевезення невеликий ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см.

З 15 січня 2020 року Ryanair відкриє другий рейс в Херсон - з Катовіце. Він буде виконуватися два рази на тиждень по середах і неділях. Ціна квитків починається від 10 євро в одну сторону.

Фактичним оператором на обох маршрутах з Херсона в Польщу буде дочірній лоу-кост Ryanair Польщі Buzz, який раніше називався Ryanair Sun.

Раніше повідомлялося, що австрійський лоукостер Laudamotion, який є дочірньою компанією Ryanair, відкриває рейси з Херсона у Вену.

РБК-Україна писало, що український лоукостер SkyUp запустить нові авіарейси з Харкова в Тбілісі, Батумі, Таль-Авів і болгарський Бургас.

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